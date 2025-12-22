Eine Frau aus Mansfeld-Südharz glaubte an einen riesigen Online-Gewinn. Sie investierte immer mehr Geld – bis der Vermittler plötzlich verschwand.

Eine Frau aus MSH ist Opfer von Internetbetrüger geworden. Sie verlor 165.000 Euro.

Sangerhausen/MZ. - Eine Frau aus Mansfeld-Südharz ist Opfer von Internetbetrügern geworden: Auf der Suche nach einem großen Geldgewinn, entdeckte die Geschädigte bereits im August eine scheinbar lukrative Anzeige im Netz zur Geldanlage. „Die Dame legte 250 Euro an. Innerhalb kürzester Zeit ergab sich ein angeblicher Gewinn von über 480.000 Euro“, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit.