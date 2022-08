Bürgermeister Sven Hoffmann - Erfolg im zweiten Anlauf

Obhausen/MZ - Die Zahl der Glückwünsche, die er am Wahlabend übers Handy bekam, sei enorm gewesen, erzählt der Kuckenburger Sven Hoffmann (parteilos). „Das lief wie ein Ticker im Fernsehen“, lächelt der neu gewählte Bürgermeister von Obhausen, der die Information über seinen Wahlsieg in Ungarn im Urlaub erhielt, den die Familie seit Jahresbeginn schon geplant hatte. Nun, zurück in der Heimat, ließ eine gute Nachricht für die Gemeinde nicht lange auf sich warten. „Wir erhalten Fördermittel für geplante Baumaßnahmen“, berichtet der 48-Jährige. So kann man als Bürgermeister doch mal starten.