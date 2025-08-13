Im Landkreis Harz wurden die maximalen Kosten fürs Wohnen herabgesetzt. Daraufhin regte sich Widerstand. Für einen ersten Fall, der publik gemacht wurde, fand sich zwar eine Lösung. Doch gibt es weitere Betroffene.

Landkreis Harz/MZ. - Die im Landkreis Harz im April in Kraft getretene „Richtlinie zur Feststellung der Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung“, wie sie exakt heißt, schlägt weiter hohe Wellen. Es hätten sich erneut Betroffene bei ihm gemeldet, sagt Julien Maurer.