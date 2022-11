Ein Wohnbaugebiet soll an der Harslebener Straße in Ditfurt entstehen. Wie das Konzept ist und wie das Vorhaben weitergeht.

Ditfurt/MZ - „Jeder neue Einwohner bringt einen Koffer voll Schlüsselzuweisungen mit“, formulierte Matthias Hellmann (FDP), Bürgermeister der Gemeinde Ditfurt, ein Bild: Die Höhe der Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs richtet sich nach der Einwohnerzahl.

Diese sei in Ditfurt „stabil, sogar ganz leicht im positiven Trend“, sagte er bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. 2020 waren es 1.490 Einwohner, aktuell sind es 1.500. „Die Probleme der Abwanderung haben wir hier nicht.“ Trotzdem: Mehr darf es gerne werden.

Und darum wünschen sich Kommunalpolitiker seit Jahren, dass an der Harslebener Straße ein Wohnbaugebiet entsteht. Das Ingenieurbüro Lange und Jürries aus Magdeburg stellte dem Gemeinderat seine Pläne für das gut 26.000 Quadratmeter große freie Areal in Ditfurt vor.

Es handelt sich um die Wiese, die sich hinter den Grundstücken auf der nordwestlichen Seite der Straße des Friedens befindet. Dort könnten bis zu 38 Grundstücke entstehen, informierte Markus Klinzmann von dem Ingenieurbüro. Dieses will als Investor das Baugebiet erschließen, eine Straße anlegen und die unbebauten Parzellen dann vermarkten.

„Wir wollen die Leute im Bauen nicht einschränken“, so Klinzmann, jeder kann sich dann selbst Bauunternehmen suchen. Er nannte Bungalows und zweigeschossige Stadtvillen als Beispiele für mögliche künftige Wohngebäude.

Grundstückspreise sind nicht zu schätzen

Rund 600 Quadratmeter groß sollen die Grundstücke werden, für welche Summe sie veräußert werden, ist unklar: „Zu den Preisen können wir noch nichts sagen, sie galoppieren ja nach oben.“ Erst vor Ausschreibung werde der Preis feststehen.

Die ersten Parzellen dürften Mitte oder Ende 2024 fertig sein, um sie zu verkaufen. Das setzt voraus, dass sich Verwaltung und Politik mit Beschlüssen befassen: Der Gemeinderat Ditfurt wird sich wohl im Februar kommenden Jahres mit dem Bebauungsplan auseinandersetzen. Parallel dazu könnte der Verbandsgemeinderat die Änderung des Flächennutzungsplans beschließen.

Klinzmann berichtete dem Gremium auch, dass eine Straße – mit der Zufahrt von der Harslebener Straße – geplant ist, die am anderen Ende des künftigen Wohnbaugebiets einen Wendehammer bekommen soll.

Grob auf dessen Höhe endet ein Teil der Bahnstraße. Zwischen diesem Ende und dem geplanten Baugebiet befindet sich ein nicht-bebautes Areal, es ist in Privatbesitz. Michael Wölfer (Interessengemeinschaft Feuerwehr) fragte nach der Möglichkeit, die Bahnstraße mit der künftigen Straße im Baugebiet zu verbinden. Auf diese Weise bräuchte es keinen Wendeplatz. Dazu habe es bereits Gespräche gegeben, sagte Klinzmann. Eine Verbindungsstraße sei möglich, zuvor müssten die Grundstücksangelegenheiten geklärt werden. Wird man sich nicht einig, kommt der Wendeplatz, damit etwa Müll- und Rettungsfahrzeuge drehen können.

„Eine durchgehende Straße wäre schon eleganter“, so Hellmann. Auch für den Fall, dass irgendwann weitere Baugrundstücke kommen.

Doch das ist Zukunftsmusik. Das jetzige Vorhaben hat schon viel Zeit in Anspruch genommen. „Das Projekt ist eigentlich uralt. Es gab immer wieder Hindernisse“, sagte der Bürgermeister.

Die Nachfrage nach Bauplätzen ist da

Weil die Gemeinde nicht über eigene Flächen verfügt, auf denen sie ein Wohnbaugebiet ausweisen könnte, war der Rat vor drei Jahren auf den Eigentümer der Wiese zugegangen. Dieser hatte zugestimmt, das Areal als Bauland auszuweisen. Es wurde ein Investor aus Nürnberg gefunden, der auch die Kosten für die Erschließung übernehmen wollte. Das Unternehmen hatte sich dann aber zurückgezogen (die MZ berichtete).

Doch jetzt sieht es gut dafür aus, dass das Wohnbaugebiet tatsächlich kommt. Die Nachfrage sei auch da: Erst am Tag der jüngsten Gemeinderatssitzung habe er einen Anruf diesbezüglich bekommen, so Bürgermeister Hellmann. In der Gemeinde gibt es zwar auch Leerstand, der sei ihm zufolge aber nur schwer zu verkaufen, weil die Häuser und Grundstücke klein sind. Platz für neue Eigenheime werden dagegen gebraucht.