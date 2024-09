Feuerwehr in Thale im Harz

Thale/MZ. - Vermehrt große Brände in Wäldern, Einsätze wegen Tornados und Hochwasser – es werde immer mehr, was Feuerwehrkameraden leisten, ist Heiko Marks' Eindruck. Mit Blick auf klamme Kassen solle jede Chance genutzt werden, ein paar Euro für die Wehren beziehungsweise deren Ausstattung einzunehmen, so der Vorsitzende der Bürgerliste-Fraktion des Thalenser Stadtrats.