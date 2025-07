In den warmen Sommertagen kommen Sachsen-Anhalts Feuerwehrleute kaum zur Ruhe. Täglich gerieten zuletzt Felder und Wälder in Brand. Wie sich die Einsatzkräfte gegen die Flammen stemmen und wie sich das Land künftig rüsten will.

Halle/MZ - Dutzende Meter hoch schießt der dichte Qualm über die Nadelwälder des Harzes. Am Boden halten die Feuerwehrleute am Donnerstag gerade noch ihre Wasserschläuche auf die letzten Glutnester hier im schwer zugänglichen Waldstück bei Thale. Doch kaum ist dieser Brand gelöscht, schlagen die Flammen im wenige Kilometer entfernten Quedlinburg in die Höhe. Auch hier: ein Waldbrand. 5.000 Quadratmeter sind betroffen. Zeitgleich ringen an diesem Tag rund 100 Einsatzkräfte im Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit Flammen an einem Waldstück. Der junge Sommer lässt Sachsen-Anhalts Feuerwehrleuten bislang kaum eine Verschnaufpause.