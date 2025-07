Raguhn-Jeßnitz - Der Brand in einem Waldstück in Raguhn-Jeßnitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte seien weiterhin vor Ort und mit Restlöscharbeiten an Glutnestern beschäftigt, teilte die Leitstelle auf Anfrage mit. Demnach lodern keine offenen Flammen mehr. Im Ortsteil Marke war am Mittwochabend ein Kiefernwald in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit etwa 100 Einsatzkräften im Einsatz.

Die betroffene Fläche umfasst nach Angaben der Feuerwehr rund sechs Hektar. Ein wenig Regen in der Nacht habe möglicherweise für leichte Entlastung gesorgt. Ein Wiederaufflammen könne jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Nachlöscharbeiten dürften nach aktuellem Stand noch den gesamten Donnerstag andauern. Die eingesetzten Kräfte werden im Laufe des Tages schrittweise ausgetauscht. Zur Ursache des Feuers lagen weiterhin keine Angaben vor.