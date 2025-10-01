Neu in Quedlinburg und offen für Begegnungen? Mit dem „Café International“ gibt es einen Ort, um Kontakte zu knüpfen. Wie das monatliche Treffen Menschen aus aller Welt zusammenbringen sowie Austausch und Gemeinschaft in der Stadt fördern möchte.

Willkommen in Quedlinburg: Café International bringt Menschen aus aller Welt zusammen

Neue Kontakte, angeregte Gespräche: Das Café International bietet neu nach Quedlinburg Gezogenen die Möglichkeit, einander und weitere Menschen kennenzulernen.

Quedlinburg/MZ. - Lorena Neagu wohnt noch nicht lange in Quedlinburg. Einem Aufruf des Verwaltungsministeriums In Italien, wo sie in den vergangenen 20 Jahren gelebt habe, folgend, habe sie sich um eine Stelle als Sprachassistentin für Italienisch im Ausland beworben, erzählt sie.