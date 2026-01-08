Im Frühjahr soll die Burg Falkenstein im Harz wieder für Besucher geöffnet werden. Welche Herausforderungen bis dahin noch gelöst werden müssen und worauf sich Museumsdirektor Joachim Schymalla selbst am meisten freut, lesen Sie hier.

Wiedereröffnung der Burg Falkenstein im Frühjahr: „Meine Kollegen stehen in den Startlöchern“

Die Burg Falkenstein ist das touristische Highlight im Selketal. Im Frühjahr soll die Burg wieder für Besucher geöffnet werden.

Pansfelde/MZ. - Das Jahr 2025 war für die Burg Falkenstein mit dramatischen Ereignissen verbunden: Ein Mauerabsturz zu Anfang des Jahres forderte unvorhergesehene Sanierungsmaßnahmen und eine deutliche Verlängerung der Schließung. Wie es 2026 weitergeht und worauf sich Besucher freuen können, davon berichtet Museumsdirektor Joachim Schymalla im Interview mit der MZ.