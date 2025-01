Brände, Unfälle und Tausende Ausbildungsstunden Wieder mehr Mitglieder: Feuerwehren der Stadt Harzgerode wachsen weiter

Mitgliederzuwachs und mehr Einsätze: die Harzgeröder Wehren ziehen Bilanz. Was die Feuerwehrleute 2024 beschäftigt hat und was in diesem Jahr ansteht.