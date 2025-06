Die Physiotherapie Liebau in Harzgerode ist nach mehr als 20 Jahren von der Schloss- in die Mittelstraße gezogen. Was die Patienten ab Montag (2. Juni) dort erwartet.

Wieder Leben in ehemaliger Ruine - Praxis zieht in Rekordzeit um

Harzgerode/MZ. - Es herrscht wieder Leben in der Mittelstraße 1 in Harzgerode. Jahrzehntelang stand das alte, gegenüber der Kirche und fast am Markt gelegene Ackerbürgerhaus aus dem 17. Jahrhundert leer und war schon im Begriff zu verfallen. Dann wurde es aufwendig saniert. Und jetzt erstrahlt es wieder in neuem Glanz.