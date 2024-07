Keine Aktionskunst, sondern Mittel zum Zweck: Das Fachwerkhaus in der Mittelstraße 1 in Harzgerode wurde verpackt und aufgeheizt, um Schwamm und Schädlinge zu bekämpfen.

Harzgerode/MZ. - Es sah ein bisschen so aus, als wäre Christo in Harzgerode gewesen. Mit Planen spektakulär eingehüllt war das unter Denkmalschutz stehende Fachwerkgebäude in der Mittelstraße 1. Doch mit Kunst hatte das, was da auf der Baustelle passiert ist – das Ackerbürgerhaus aus dem 17. Jahrhundert wird gerade aufwendig saniert – nichts zu tun.