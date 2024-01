Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/MZ. - „Die Reihenfolge steht jetzt fest“, sagt Siegfried Rüge. Bis wenige Tage vor dem großen Karnevalsumzug durch Thale wurde noch an der Aufstellung gepfeilt. Welche Vereine und Gruppen sind dabei? Bringen sie Fahrzeuge und Anhänger mit? An welchen Stellen bietet sich Musik an? Müssen Wünsche berücksichtigt werden? Weit mehr als 200 Teilnehmer werden am Sonntag den farbenfrohen Karnevalsumzug bilden (siehe „Umzug am Sonntag“, unten).