weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Straßenbau im Selketal: Wichtiger Zubringer ins Selketal kann endlich saniert werden

Straßenbau im Selketal Wichtiger Zubringer ins Selketal kann endlich saniert werden

Seit drei Jahren ist sie im Gespräch, jetzt ist das Geld für die dringend nötige Sanierung der Selketalstraße da. Der Zubringer zu Hotels im Selketal soll bis zum Frühjahr 2027 erneuert sein.

Von Rita Kunze 03.01.2026, 11:00
Die Selketalstraße wurde bislang immer wieder stellenweise repariert, jetzt kann sie durchgehend saniert werden.
Die Selketalstraße wurde bislang immer wieder stellenweise repariert, jetzt kann sie durchgehend saniert werden. Foto: Kunze

Falkenstein/Harz/MZ. - Der Weg zu den neuen Hotels und Ferienwohnungen mitten im Selketal führt über jede Menge Schlaglöcher: Die Selketalstraße ist ein Sanierungsfall. Seit 2022 arbeitet die Stadt Falkenstein/Harz daran, das zu ändern - bislang ohne Erfolg. Zum Jahresende 2025 kommt nun die gute Nachricht: Das Geld für eine umfassende Sanierung ist da.