Seit drei Jahren ist sie im Gespräch, jetzt ist das Geld für die dringend nötige Sanierung der Selketalstraße da. Der Zubringer zu Hotels im Selketal soll bis zum Frühjahr 2027 erneuert sein.

Die Selketalstraße wurde bislang immer wieder stellenweise repariert, jetzt kann sie durchgehend saniert werden.

Falkenstein/Harz/MZ. - Der Weg zu den neuen Hotels und Ferienwohnungen mitten im Selketal führt über jede Menge Schlaglöcher: Die Selketalstraße ist ein Sanierungsfall. Seit 2022 arbeitet die Stadt Falkenstein/Harz daran, das zu ändern - bislang ohne Erfolg. Zum Jahresende 2025 kommt nun die gute Nachricht: Das Geld für eine umfassende Sanierung ist da.