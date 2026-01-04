Seit Ende Juli 2025 hat die „Gulaschkanone“ in Merseburg schon rund 200.000 Euro gebracht – in nur fünf Monaten. Warum die Stadt nun 300.000 Euro für den Blitzer ausgibt und wo er am liebsten zuschlägt.

Merseburg/MZ. - Die „Gulaschkanone“ liefert. Anders lassen sich die Zahlen, die die Stadt Merseburg auf MZ-Anfrage zu den Blitzereinnahmen 2025 vorgelegt hat, nicht interpretieren – zumindest nicht aus Sicht der Stadtkasse. Demnach ist die Semistation, wie der teilmobile Blitzeranhänger offiziell heißt, nach einem Test 2024 erst seit Ende Juli wieder im Einsatz und hat der Kommune bis 19. Dezember bereits Einnahmen von rund 200.000 Euro beschert. Im kommenden Jahr dürfte die Summe noch deutlich höher liegen.