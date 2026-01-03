Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei kam es in Halle zu einem schweren Unfall. Ein Auto brannte nachdem es in den Gegenverkehr gerast war, mehrere Personen flüchteten. War der Fahrer erst 17 Jahre alt und hatte keinen Führerschein?

Heftiger Crash nach Verfolgungsjagd mit der Polizei in Halle – Auto brennt, mehrere Verletzte

In der Straße der Republik kam es am späten Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall.

Halle (Saale)/MZ - Nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei ist es am Samstagabend in Halle zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. In der Straße der Republik, an der Ecke Wörmitzer Straße, krachte gegen 20.30 Uhr ein Opel Corsa frontal in einen entgegenkommenden Smart und rutschte anschließend in einen Graben.