Die Stadt Thale hat ihre „Spielplatzoffensive 2024“ erfolgreich abgeschlossen – mit neuen Anlagen in mehreren Ortsteilen und rund 80.000 Euro Investitionssumme. Westerhausen freut sich über seinen ersten öffentlichen Spielplatz, der durch starke Vereinsarbeit und Spenden möglich wurde.

Juli 2024: Viel Spaß haben die Kinder bei der Eröffnung des neuen Spielplatzes am Theodor-Fontane-Ring in Thale. Die Spielplatzoffensive der Stadt ist nun abgeschlossen.

Westerhausen/Thale/MZ. - Ein Turm mit Rutsche und Schaukeln, ein kleines Holzspielhaus, Sandkasten, Wippe und Wipptiere: Ein Kinderspielplatz nahe der Turnhalle in Westerhausen ist entstanden und im Oktober 2025 – noch vor den Herbstferien – eröffnet worden. Erstmals hat der Thalenser Ortsteil einen öffentlichen Spielplatz. Und damit ist die „Spielplatzoffensive 2024“ der Stadt abgeschlossen; insgesamt wurden etwa 80.000 Euro in verschiedene Anlagen der Einheitsgemeinde investiert.