  4. Leben im Harz: Westerhausen feiert ersten öffentlichen Spielplatz: Spielplatzoffensive in der Stadt Thale erfolgreich abgeschlossen

Die Stadt Thale hat ihre „Spielplatzoffensive 2024“ erfolgreich abgeschlossen – mit neuen Anlagen in mehreren Ortsteilen und rund 80.000 Euro Investitionssumme. Westerhausen freut sich über seinen ersten öffentlichen Spielplatz, der durch starke Vereinsarbeit und Spenden möglich wurde.

Von Kjell Sonnemann Aktualisiert: 24.10.2025, 09:44
Juli 2024: Viel Spaß haben die Kinder bei der Eröffnung des neuen Spielplatzes am Theodor-Fontane-Ring in Thale. Die Spielplatzoffensive der Stadt ist nun abgeschlossen. Archivfoto: Sonnemann

Westerhausen/Thale/MZ. - Ein Turm mit Rutsche und Schaukeln, ein kleines Holzspielhaus, Sandkasten, Wippe und Wipptiere: Ein Kinderspielplatz nahe der Turnhalle in Westerhausen ist entstanden und im Oktober 2025 – noch vor den Herbstferien – eröffnet worden. Erstmals hat der Thalenser Ortsteil einen öffentlichen Spielplatz. Und damit ist die „Spielplatzoffensive 2024“ der Stadt abgeschlossen; insgesamt wurden etwa 80.000 Euro in verschiedene Anlagen der Einheitsgemeinde investiert.