Am Carl-Ritter-Platz in Quedlinburg soll ein Brunnen an die friedliche Revolution erinnern. Wer das Bürgerprojekt nun auch mit Spenden unterstützt.

Weitere Spenden für Wendebrunnen: So wird Projekt in Quedlinburg unterstützt

Quedlinburg/MZ. - Er soll an die Ereignisse im Herbst 1989 in Quedlinburg erinnern, an die friedliche Revolution in der ehemaligen DDR und die deutsche Wiedervereinigung: ein Brunnen, der am Carl-Ritter-Platz entstehen soll. Viele Spenden sind dafür bereits eingegangen; nun sind zwei weitere hinzugekommen.