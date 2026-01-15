  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Ortsentwicklung in Thale: Wandern im Harz: Rundwanderweg in Treseburg feiert Comeback

Ortsentwicklung in Thale Wandern im Harz: Rundwanderweg in Treseburg feiert Comeback

Ein Rundwanderweg in Treseburg macht den Harz für Naturfreunde noch attraktiver. Ortsbürgermeister Mike Neubarth freut sich, dass der Weg wieder geöffnet ist. Im Interview spricht er aber auch über Herausforderungen wie die ganzjährige Öffnung öffentlicher Toiletten.

15.01.2026, 10:45
Wer in und um Treseburg wandert, wird an vielen Stellen mit tollen Ansichten belohnt.
Wer in und um Treseburg wandert, wird an vielen Stellen mit tollen Ansichten belohnt. Archivfoto: Oliver Schimkowiak

Nach Jahren ist es wieder möglich, Thales Ortsteil Treseburg auf einem schönen Rundwanderweg zu erleben. Darüber, aber auch über Schwierigkeiten und Herausforderungen spricht Ortsbürgermeister Mike Neubarth im Interview mit Kjell Sonnemann.