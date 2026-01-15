Ortsentwicklung in Thale Wandern im Harz: Rundwanderweg in Treseburg feiert Comeback
Ein Rundwanderweg in Treseburg macht den Harz für Naturfreunde noch attraktiver. Ortsbürgermeister Mike Neubarth freut sich, dass der Weg wieder geöffnet ist. Im Interview spricht er aber auch über Herausforderungen wie die ganzjährige Öffnung öffentlicher Toiletten.
Nach Jahren ist es wieder möglich, Thales Ortsteil Treseburg auf einem schönen Rundwanderweg zu erleben. Darüber, aber auch über Schwierigkeiten und Herausforderungen spricht Ortsbürgermeister Mike Neubarth im Interview mit Kjell Sonnemann.