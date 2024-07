Drei Jahre nach seiner Eröffnung ist der Naturlehrpfad auf dem Selketalstieg bei Meisdorf teilweise zerstört. Was die Stadt dagegen unternehmen will.

Meisdorf/MZ. - Grazil wie eine Wasseramsel ist hier niemand mehr: Die Übung, die auf dem Schild am Naturlehrpfad im Selketal spielerisch vorgeschlagen wird, lässt sich nämlich am nebenstehenden Holzelement schon lange nicht mehr ausführen. Der obere Balken ist gebrochen; damit sich keiner verletzt, ist das Ganze mit Flatterband umwickelt und gesperrt. Auch auf anderen Abschnitten dieses Weges sind Schäden sichtbar, der Wanderweg ist durch schwere Fahrzeuge teilweise tief zerfurcht.

Naturlehrpfad im Selketal 2021 eröffnet

Der Naturlehrpfad mit seinen Fitness-Stationen ist im Sommer 2021 als Gemeinschaftsprojekt des Meisdorfer Ortschaftsrates und des Regionalverbandes Harz eröffnet worden. Nach einer Neugestaltung sind seitdem Wanderer - besonders Kinder - an mehreren Stationen eingeladen, einfache Übungen zu absolvieren. Auf Schildern wird erklärt, was zu tun ist, und ein Tier mit seinen speziellen Eigenschaften dient als Vorbild.

Durchgängig nutzbar ist der Pfad im Moment nicht; eine Sitzbank-Kombination ist kaputt, ebenso ein kleiner Balancierbalken, ein Pilz, die Brücke am Reitplatz ist auf einer Seite defekt. Das trübt den Wanderspaß. Doch „es ist sauber, und wenn es trocken ist, kann man dort wunderbar laufen“, sagt Meisdorfs ehemaliger Bürgermeister Ralf Bianga. Er hat sich mit dem Ortschaftsrat, Vereinen und Einwohnern für den Naturlehrpfad stark gemacht und setzt sich für ihn ein. Beim alljährlichen Mitmach-Tag mit freiwilligen Arbeitseinsätzen der Meisdorfer gehören kleinere Reparaturen, Maler- und Aufräumarbeiten am Pfad dazu.

Stämme und Totholz direkt neben dem Ufer liegen gelassen

Nun sind tiefe Furchen in den Wanderweg gegraben. In der Verantwortung sehen Einheimische den Forst und private Waldbesitzer: Sie hätten bei Baumfällarbeiten zum einen mit schweren Fahrzeugen den Weg demoliert, zum anderen auch Stämme und Totholz direkt neben dem Ufer liegen gelassen, so der Vorwurf. Und, so die Forderung, von ihnen solle der Weg auch repariert werden.

Der Wanderweg am Selketal ist teilweise zerfahren und schlammig. Kunze

Probleme mit der Beräumung nach Baumfällarbeiten

Für den Erhalt der Bänke und Spielgeräte ist derweil die Stadt zuständig. Ein Reparaturauftrag sei schon ausgelöst, sagt Rico Röse, Bürgermeister der Stadt Falkenstein/Harz. Die Firma habe jedoch Kapazitätsprobleme.

Beim Zustand der Wanderwege stehe die Stadt mit dem Landesforst in Kontakt. Am Mittwoch gebe es einen Vor-Ort-Termin am Pulvermühlen-Rundweg, der zur Burg Falkenstein führt. Auch dort gebe es Probleme mit der Beräumung nach Baumfällarbeiten. „Wir wollen eine Klärung herbeiführen, wie wir das in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Harzklub lösen können“, so der Bürgermeister.

Ständige Pflege der Wanderwege

Wanderwege müssten ständig gepflegt werden, sagt Ralf Bianga. Er hoffe, dass dies leichter werde, wenn die Stadt durch den Gästebeitrag mehr Einnahmen hat. Auch wenn das nicht reichen werde: Entlang der Wege müsse gemäht, die Wege im Frühjahr begradigt werden. „Das kann nicht immer nur die Kommune machen.“

Man sollte sich mit den Waldbesitzern an einen Tisch setzen und das Problem klären, überlegt Bianga, so dass zu Beginn der Wandersaison alles in Ordnung ist. „Es kann nicht sein, dass die Waldbesitzer ihren Job machen und damit anderen ihren Job kaputtmachen.“