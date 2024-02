Manuela Werner, die normalerweise in der Toruistinformation am Gartenhaus arbeitet und hier gerade mit Marcel Meinken, dem neuen Destinationsleiter fürs Selketal im Gespräch ist, unterstützte in Ballenstedt unter anderem bei der Inventur.

Ballenstedt/Harzgerode/Falkenstein/Harz/MZ. - „Durch den Übergang ist richtig viel zu tun“, sagt Marcel Meinken, der neue Destinationsleiter im Selketal, „aber so eine Umstellung ist immer eine Herausforderung.“ Eine Herausforderung, die zeitlich mit seinem Ankommen in der Region zusammentrifft. Erst seit Mitte Januar ist er im Harz und auch neu bei der GLC Glücksburg Consulting AG, die Anfang es Jahres die Stadt- und Touristinformationen in Ballenstedt, Harzgerode und der Stadt Falkenstein/Harz übernommen hat und die Marke Selketal bekanntmachen will.