Was die Volkssolidarität Mansfeld-Südharz als Trägerin der Kita „Borstel“ in Rothenschirmbach jetzt unternommen hat, um die Kinder vor den Ausreisserhunden zu schützen.

Kita in Rothenschirmbach lebt Zaun an Zaun mit den Ausreißerhunden

Bei einem Einsatz der Behörden in Rothenschirmbach Anfang Juni wurde ein Großteil der Hunde in Verwahrung genommen. Alle weiblichen Tiere und die Welpen kamen in Tierheime. Die Rede ist von rund 20 Tieren. Die männlichen Tiere verblieben in der Hundehaltung.

Rothenschirmbach/MZ - Eine private Hundehaltung in Rothenschirmbach, in der große Herdenschutzhunde gezüchtet wurden, geriet in die Schlagzeilen, als immer wieder Hunde ausrissen und zuletzt Kinder bedrohten. Die Kita „Borstel“ in Rothenschirmbach, die Zaun an Zaun mit der privaten Hundehaltung lebt, hat jetzt Schutzmaßnahmen ergriffen.