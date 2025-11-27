Auf dem Amtshof in Ditfurt entsteht ein Weihnachtsparadies voller Tradition und liebevoller Details. Von Zinngießen bis Drehkarussell – beim 24. Nikolausmarkt gibt es für alle etwas zu entdecken.

Ditfurt/MZ/son. - Auch wenn rund 30 Frauen und Männer am Samstag äußerst fleißig angepackt, unter anderem Holzbuden gerückt und geschmückt haben – die Vorbereitungen für den Nikolausmarkt auf den Amtshof in Ditfurt sind längst nicht an einem Tag erledigt. Täglich sind Helfer da und stellen Figuren auf, schneiden Tannenzweige zu, hängen Lichterketten auf. Die Atmosphäre soll ja auch passen, wenn am Wochenende, 29. und 30. November, mehrere hundert Besucher nicht nur aus Ditfurt erwartet werden.