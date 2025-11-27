weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Frühlingsrollen, Gastfreundschaft und Integration: Asia-Event im Edeka Jessen: Vietnamesische Azubis im Rampenlicht

Frühlingsrollen, Gastfreundschaft und Integration Asia-Event im Edeka Jessen: Vietnamesische Azubis im Rampenlicht

Auszubildende aus Vietnam gestalten Asia-Nachmittag im Jessener Edeka-Markt. Welchen überraschenden Besuch Chef Roland Höhne bekommt und was die Besucher sagen.

Von Reiner Helling 27.11.2025, 15:30
Im Jessener Edeka-Markt haben vietnamesische Azubis einen ganz besonderen Nachmittag veranstaltet.
Im Jessener Edeka-Markt haben vietnamesische Azubis einen ganz besonderen Nachmittag veranstaltet. (Foto: Reiner Helling)

Jessen/MZ. - Unter dem vielversprechenden Titel „Taste of Asia – Powered by Azubis“ fand am vergangenen Freitag ein ganz besonderes Event im Edeka-Supermarkt in Jessen statt. Der Zusatz im Titel „Powered by Azubis“ war das eigentliche Highlight der Veranstaltung.