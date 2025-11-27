Auszubildende aus Vietnam gestalten Asia-Nachmittag im Jessener Edeka-Markt. Welchen überraschenden Besuch Chef Roland Höhne bekommt und was die Besucher sagen.

Im Jessener Edeka-Markt haben vietnamesische Azubis einen ganz besonderen Nachmittag veranstaltet.

Jessen/MZ. - Unter dem vielversprechenden Titel „Taste of Asia – Powered by Azubis“ fand am vergangenen Freitag ein ganz besonderes Event im Edeka-Supermarkt in Jessen statt. Der Zusatz im Titel „Powered by Azubis“ war das eigentliche Highlight der Veranstaltung.