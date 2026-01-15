  1. MZ.de
Nach einem erfolgreichen Start der Schulimkerei an der Sine-Cura-Schule in Gernrode trifft die Schüler ein harter Schlag: Unbekannte haben eine Bienen-Behausung beschädigt – mit dramatischen Folgen.

Von Petra Korn 15.01.2026, 12:09
Unbekannte haben den Deckel einer Beute, in der eines der beiden Bienenvölker der Schulimkerei der Sine-Cura-Schule Gernrode in Winterruhe war, entfernt. Zahlreiche Tiere sind gestorben.
Gernrode/MZ. - Sie ist für die Schüler der Sine-Cura-Schule in Gernrode lange ein großer Wunsch gewesen: eine eigene Schulimkerei. Um so größer war die Freude im Frühjahr 2025: Über ein Projekt der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt erhielt die Schule damals eine Imkerkomplettausstattung, und ein Imkerpate stand den Schülern beim Start mit den eigenen Bienen zur Seite. Doch nun sind zahlreiche Bienen tot – verursacht durch bislang Unbekannte.