Angriff auf Herzensprojekt Von Stolz zu Trauer: Vandalismus trifft Schulimkerei in Gernrode
Nach einem erfolgreichen Start der Schulimkerei an der Sine-Cura-Schule in Gernrode trifft die Schüler ein harter Schlag: Unbekannte haben eine Bienen-Behausung beschädigt – mit dramatischen Folgen.
15.01.2026, 12:09
Gernrode/MZ. - Sie ist für die Schüler der Sine-Cura-Schule in Gernrode lange ein großer Wunsch gewesen: eine eigene Schulimkerei. Um so größer war die Freude im Frühjahr 2025: Über ein Projekt der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt erhielt die Schule damals eine Imkerkomplettausstattung, und ein Imkerpate stand den Schülern beim Start mit den eigenen Bienen zur Seite. Doch nun sind zahlreiche Bienen tot – verursacht durch bislang Unbekannte.