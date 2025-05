Vom Aussterben bedrohte Pflanzen: In Ballenstedt gibt es sie noch

Ballenstedt/MZ. - Frühling an den Gegensteinen: Die kargen Wiesen sind übersät mit weißen, gelben und lila Blüten. Viele dieser Pflanzen stehen unter Schutz. Warum das so ist, will Jens Stolle, Mitarbeiter des Landesamtes für Umweltschutz, bei einer Wanderung durch das Naturschutzgebiet bei Ballenstedt erklären.