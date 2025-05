Der Freundeskreis Alte Kirche Bad Suderode macht die Kulturkirche am Selketalstieg auch im Mai zum Konzertort: Wer wann zu Gast sein wird, und worauf sich Zuhörer freuen können.

Besonderes Konzert in Bad Suderode

Das Duo Nimmersatt gibt ein Konzert in der Alten Kirche in Bad Suderode.

Bad Suderode/MZ/pek. - Sie sagen von sich selbst, sie spielten „alles, was uns vor die Flinte kommt – außer Schlager, wenn möglich“: Konrad Eggebrecht und Daniel Jack Wolf, die gemeinsam als Duo Nimmersatt musizieren. Jetzt kommen die beiden nach Bad Suderode.

Harzer Musiker treten in Kulturkirche am Selketalstieg auf

Der Freundeskreis Alte Kirche Bad Suderode präsentiert einen Nachmittag mit dem Duo, das am Samstag, 10. Mai, einer Vereinsankündigung zufolge mit einem abwechslungsreichen Programm in der Kulturkirche am Selketalstieg zu Gast sein wird. Der Konzertnachmittag beginnt um 16 Uhr.

Das Duo aus dem Harz möchte die Zuhörer mit englisch- und deutschsprachigen Songs aus mehreren Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten erfreuen – unterstützt durch seine Instrumente: Konrad Eggebrecht spielt Kontrabass, Daniel Jack Wolf Gitarre. Das Publikum erwartet ein bunter Mix aus Klassikern, Oldies, Irish Folk und Wunschmusik, dargeboten in mitreißenden Interpretationen und mit Spielfreude. „Wir haben dem Genuss von Limonade abgeschworen und trinken nur noch kaltes Bier“, so die Musiker mit einem Augenzwinkern. „Ihre Leidenschaft für handgemachte Musik und ihre sympathische Art machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis“, verspricht der Freundeskreis als Veranstalter.

Karten gibt es im Vorverkauf für 14 Euro am Dienstag in der Alten Kirche zu deren Öffnungszeit von 15 bis 17 Uhr. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Mitglieder des Freundeskreises zahlen zwölf Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.