Jürgen Weitkamp, im Januar verstorbener Ehrenbürger der Stadt, hat sich über Jahrzehnte vielfältig in Quedlinburg engagiert. Mit einer besonderen Veranstaltung ist jetzt an ihn und sein besonderes Wirken gedacht worden.

Quedlinburg/MZ/pek. - Er hat sich nicht nur für sein Herzensprojekt in Quedlinburg, die Errichtung eines Erinnerungsbrunnens „Friedliche Revolution 1989 - 1990 Deutsche Einheit“, eingesetzt, dafür selbst gespendet und Spenden in sechsstelliger Höhe in seiner westfälischen Heimat gesammelt. Der Ende Januar verstorbene Ehrenbürger der Welterbestadt, Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, hat sich hier vielerorts engagiert; so auch für die städtische Kulturkirche St. Blasii. Hier hat der Rotary-Club Quedlinburg mit einer besonderen Veranstaltung seines Gründungsmitglieds Jürgen Weitkamp gedacht, zu der gemeinsam mit dem Oberbürgermeister eingeladen wurde.