Es ist eine verzweifelte Suche und ein Kampf gegen die Zeit: Seit Sonntag (24. August) wird ein 60 Jahre alter Mann aus dem Harzgeröder Ortsteil Schielo vermisst. Polizei und Feuerwehr suchen fieberhaft nach dem Mann.

Vermisst im Harz: Wo ist Matthias K.? Große Suchaktion nach 60-Jährigem bleibt bislang erfolglos

Sowohl am Montag als auch am Dienstag (25. und 26. August) suchte die Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem verschwundenen Matthias K.

Schielo/Harzgerode. - Der 60 Jahre alte Matthias K. wird seit Sonntag (24. August) vermisst. An diesem Tag sei er letztmalig gegen 19 Uhr im Anhaltiner Weg im Harzgeröder Ortsteil Schielo gesehen worden, so die Harzer Polizeisprecherin Elisabeth Weber.

Polizei und örtliche Feuerwehr leiteten nach dem Eingang der Vermisstenmeldung sofort Suchaktionen ein. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera sei geflogen, zudem habe ein Spezialhund die Spur des Vermissten bis zur Eine verfolgt. Die Suche sei am Montag und Dienstag (25. und 26. August) fortgesetzt worden, so die Polizeikommissarin weiter.

Örtliche Feuerwehr sucht mit Drohne Maisfeld im Harz ab

Das bestätigt der Harzgeröder Stadtwehrleiter Nico Hartung. Am Dienstag seien vier Kameraden der Wehr von 15.30 bis 16.30 Uhr im Einsatz gewesen, um mittels Drohne ein Maisfeld abzusuchen. „Leider ohne den erhofften Erfolg“, so der Wehrchef, der selbst Polizeibeamter ist.

Die Polizei sucht nach Matthias K. und hofft auf Hinweise zu seienm Aufenthaltsort. Foto: Polizei

Matthias K. ist 1,72 Meter groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er höchstwahrscheinlich mit einer grauen Jogginghose, einer schwarzen Steppjacke und einem auffälligen Strohhut bekleidet.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer (03941) 67 42 93.