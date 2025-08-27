Die Pyromantiker aus Berlin laden Donnerstag- und Freitagabend zum funkensprühenden Theater-Feuerwerksspektakel. Wo man sich Gratis-Tickets sichern kann.

Feuerwerks-Theater an der Stadtmühle: Die Allstedter Apokalypse ist nah

Oliver Dassing, Tobias Eisenkrämer und Projektleiter Frank Bernhardt (v.l.) bereiten die Requisiten für die Apokalypse vor.

Allstedt/MZ. - Ein kleiner Turm ist aus der Rasenfläche gewachsen, daneben steht das Modell einer Kirche auf einem Podest, im Hintergrund weisen zu Spießen umgeschmiedete Sensen gen Himmel, während unter dem Baum eine stählerne Kuh steht und geduldig auf die Szenerie blickt. Ein Teil des Mühlengartens an der Allstedter Stadtmühle hat sich am Dienstag in eine Open-Air-Theaterbühne verwandelt.