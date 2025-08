Radverkehr in Sachsen-Anhalt Verbesserung im ADFC-Test: Wie fahrradfreundlich sind Quedlinburg und Wernigerode?

Quedlinburg war lange Schlusslicht bei der Fahrradfreundlichkeit in Sachsen-Anhalt – doch jetzt gibt es Bewegung. Was sich in der Harzer Welterbestadt und Wernigerode verbessert hat und wo Radfahrer noch immer ausgebremst werden.