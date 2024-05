Wer im Landkreis Harz noch nach einem Ausflugsziel für Himmelfahrt sucht, hat viele Möglichkeiten: Vom Flugplatzfest in Ballenstedt über malerisch gelegene Gaststätten in Wernigerode bis zum Ritterspektakel auf der Burg Falkenstein. Das ist am Männertag alles los in der Region.

Landkreis Harz/MZ. Noch keinen Plan für den Männertag? Im Landkreis Harz gibt es zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 9. Mai, nicht nur die Bollerwagenrunde oder den Fahrrad-Ausflug.

Gaststätten im Harz mit Live-Musik

Live-Musik der Band Cellart erwartet Besucher der Harburg an Himmelfahrt. Das Ausflugslokal am Zwölfmorgental in Wernigerode ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet, so die Betreiber. Gäste werden an der Grillbar versorgt.

Auf Bier vom Fass, Musik und Speisen dürfen sich Besucher des Gasthauses „Zur Harzbahn“ am Donnerstag freuen. Geöffnet ist das Lokal am Bahnhof 1 in Harzgerode ab 11 Uhr, so die Betreiber.

Im Klostercafé der Huysburg sind Himmelfahrtsgäste von 11 bis 17 Uhr willkommen. Sie werden von Michael Kirnich im Benediktinerkloster zwischen Röderhof und Halberstadt bewirtet.

Das Team des Waldgasthauses Armeleuteberg in Wernigerode erweitert für Himmelfahrt die Sitzmöglichkeiten auf seiner Wiese. Dort gibt es von 11 bis 15.30 Uhr Live-Musik, Bier und Frisches vom Grill und aus der Pfanne. Geöffnet ist bis 18 Uhr.

Zum Herrentag öffnet das Volkshaus Schwanebeck ab 10 Uhr seinen Biergarten, wo DJ Janeck auflegt. Um 12 Uhr wird im Vorharz-Ort der Grill angefeuert, so Betreiber René Hellmund. Die Eis-Terrasse ist ab 13 Uhr geöffnet.

Der Langensteiner Schützenverein von 1817 lädt auf den Schützenplatz des Halber-städter Ortsteils zur Rast ein. Dort gibt es Speisen und Getränke, teilt der Vorstand mit.

Flugshows und selbst Abheben in Ballenstedt

Tausende Besucher werden an Himmelfahrt wieder auf dem Verkehrslandeplatz Ballenstedt-Harz erwartet. Unterhalb der Gegensteine wird die 30. Auflage des Flugplatzfestes gefeiert, zu dem die Gesellschafter der Anlage bei Asmusstedt gemeinsam mit Alex-Veranstaltungen einladen.

Die ersten Flugvorführungen beginnen um 10 Uhr, bis 17 Uhr folgt ein Schauprogramm unter anderem mit einem Einzelkunstflug einer Pitts Special. Neu dabei sind Doppeldecker vom Typ Boeing Stearman in Formation, ein Ballonrammen mit mehreren Kunstflugzeugen, eine Bücker Jungmann in der Luft und die Aufnahme eines Bannerschlepps.

Das Harzer Waldbrand-Flugzeug M18B Dromader von der polnischen Firma MZL ist bei einer Feuerlöschdemonstration zu erleben, ebenso wie eine Zlin-37 Czmelak mit einer Agrarflugdemonstration. Außerdem zu sehen sind in mühevoller Kleinarbeit zusammengebaute und entwickelte Groß-Modellflugzeuge mit Jetantrieben, präsentiert von ihren Piloten. Sie können mehrfach in der Luft bestaunt werden, versprich Flugplatz-Geschäftsführer Uwe Gröschler.

Fallschirmspringer aus Magdeburg zu Gast

Die Magdeburger Fallschirmspringer zeigen Sprünge mit Rundkappen und Flächenschirmen. Pilot Matthias Grube vom Ballenstedter Aeroclub führt vor, wie ein Segelflugzeug beim Start von einer anderen Maschine geschleppt wird. Am Vormittag startet Jens Damman ein Country-Frühschoppen. Von 14 bis 18 Uhr geht es weiter mit Live- Musik.

Die Transall des Luftfahrtmuseums Wernigerode (rechts im Bild) kann beim Flugplatzfest in Ballenstedt wieder besichtigt werden. (Foto: Flugplatz Ballenstedt-Harz GmbH)

Das Team des Luftfahrtmuseum Wernigerode öffnet die Türen seiner Transall – „wer etwas Glück hat, bekommt vom Inhaber des Riesenfliegers eine persönliche Einweisung“, verspricht Gröschler. Dazu werden ganztägig Rundflüge über den Harz und die Umgebung mit Motorflugzeugen, Hubschraubern, Gyrocoptern, Ultraleicht- und Segelflugzeugen angeboten, während 100 Händler auf einem Trödel- und Antikmarkt ihre Waren feilbieten.

Freier Eintritt für Kinder bis 14 auf Flugplatz

Kinder kommen beim Bungee-Jumping und Wasserball sowie auf dem Karussell und anderen Kinderfahrgeschäften auf ihre Kosten. Jungen und Mädchen bis 14 Jahre haben freien Eintritt, alle anderen Gäste zahlen jeweils sieben Euro.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass aus Sicherheitsgründen nicht auf den Seitenstreifen der Straßen oder dem Zuweg des Parkplatzes geparkt werden darf. „Es stehen genügend kostenlose Parkplätze unterhalb der Gegensteine zur Verfügung“, teilen sie mit.

Führungen und Musik auf Blankenburgs Schloss

Songs für jeden Geschmack erklingen am Männertag auf dem Hof des Großen Schlosses Blankenburg: Die Plavers, eine Coverband aus der Blütenstadt, singen um 11.30 und 13.30 Uhr, kündigen die Retter des barocken Gemäuers an. Dieses öffnet samt Café von 11 bis 16 Uhr seine Tore, im Schloss-Shop kann von 14 bis 16 Uhr nach Souvenirs gestöbert werden.

Auf dem größten erhaltenen Welfenschloss in Blankenburg werden am Herrentag Führungen angeboten. (Foto: Michael Lumme)

Dazu gibt es Gegrilltes und Kaltgetränke. Um 14.30 Uhr wird eine vollständige Führung durch das Welfen-Kleinod angeboten, Kurzführungen werden spontan organisiert.

Männertag mit Rittern auf Burg Falkenstein

Bereits zum 13. Mal wird ab Himmelfahrt auf der Burg Falkenstein das Ritterfest gefeiert: Laut Veranstalter Carnica Spectaculi ist das Gemäuer über dem Selketal bis Sonntag, 12. Mai, täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Auf dem historischen Mittelaltermarkt gibt es Musik, Theater, Märchen, Gaukelei, Tavernenspiel und eine Feuershow.

Beim 13. Ritterfest auf der Burg Falkenstein gibt es auch Feuershows. (Foto: Uwe Steinert)

Dazu kämpfen die Mitglieder des „Harzer Ritterbundes“ und Gäste mit Axt, Schild, Schwert und Morgenstern. Kinder können sich an Bogen und Armbrust ausprobieren. Im Eintrittspreis ist der Museumsbesuch enthalten.

Auf der Spur der Dinos im Haus der Natur

Anstelle des klassischen Himmelfahrtsausflugs erleben Besucher des Hauses der Natur in Meisdorf am Donnerstag, 9. Mai, eine Zeitreise: Der Diplom-Geologe Benjamin Englich berichtet um 19 Uhr in einem Vortrag über „seinen“ Dinopark im niedersächsischen Münchehagen. Vor 140 Millionen Jahren lebten in der Gegend im Weserbergland unzählige Dinosaurier – nur ihre Fußabdrücke bezeugen die Existenz der Riesenechsen, heißt es weiter in der Ankündigung der Freunde und Förderer des Hauses an der Straße Im Winkel 197 im Ortsteil der Stadt Falkenstein/Harz.

Der wissenschaftliche Leiter des Parks beschreibt demnach die Erforschung dieser fossilen Spuren. Sie seien direkte Nachweise für das individuelle Verhalten von Lebewesen in ihrer Umwelt. Anhand der Beispiele von Münchehagen und Obernkirchen gibt Englich einen kurzen Überblick, wie den prähistorischen Spuren mit moderner Technologie ihre Geheimnisse entlockt werden und wo die heutigen Grenzen der Forschung sind.