„Ungehindert dabei“ will Kultur für alle

Bei Rockharz ist dafür gesorgt, dass auch Menschen mit Handicap am Festival teilnehmen können.

Ballenstedt/MZ. - Beeinträchtigungen, zum Beispiel körperlicher oder psychischer Art, können einem Menschen den freien Zugang zu Kunst und Kultur verwehren. Das sollte nicht sein, betont die Veruga GmbH, die selbst als Veranstalter des Rockharz-Festivals mit einem Inklusionscamp vielerlei Hilfe für Menschen mit Behinderungen anbietet. Jetzt geht sie noch einen Schritt weiter.

Unter dem Motto „Ungehindert dabei“ haben die Harzer mit dem europaweit tätigen Veranstaltungs-Dienstleister HKES ein gemeinsames Inklusionsprojekt für Veranstalter ins Leben gerufen.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, trafen sich Vertreter beider Unternehmen mit Menschen aus dem eigenen Umfeld, die selbst mit Behinderungen leben. Dabei sei deutlich geworden, dass in der Veranstaltungsbranche Lösungen gebraucht werden, um Menschen mit Behinderung die kulturelle Teilnahme nicht nur zu erleichtern, sondern in vielen Fällen überhaupt erst zu ermöglichen.

Denn dafür seien eine spezielle Ausstattung, Know-how und Geld nötig, und das würde viele Veranstalter vor zum Teil unüberwindbare Hürden stellen. Die Veruga GmbH wolle bei der Durchführung von barrierearmen Veranstaltungen mit ihrem Know-how beratend zur Seite stehen, während die HKES GmbH der Partner für die logistische Umsetzung von Ideen und Konzepten sei.

Dafür wurde die Plattform „Ungehindert dabei – live.laut.inklusiv“ geschaffen, an die sich Veranstalter wenden können, „um jedem Menschen, unabhängig von der Art seiner Beeinträchtigung oder deren Schwere, zu ermöglichen, ihre Kunst- und Kulturveranstaltungen zu besuchen“, heißt es weiter.

Interessierte Veranstalter könnten sich ab sofort an [email protected] wenden. Die Website www.ungehindert-dabei.de werde in den nächsten Wochen und Monaten ausgebaut, um weiterführende Informationen bereitzustellen.