Kriminalität im Harz Prozess nach Überfall auf Tankstelle in Ballenstedt: „Mein altes Leben ist vorbei“

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Ballenstedt im Harz, die überfallen und ausgeraubt wurde, ist jetzt als Zeugin vor dem Landgericht gehört worden. Was sie berichtet hat und wer sich in dem Verfahren verantworten muss.