Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Badeborn/MZ. - Bodenständig und regional – so würde Ekkehard Heilemann sein Unternehmen beschreiben. Keunecke Feinkost gibt es seit 1891, die Firma wird mittlerweile in fünfter Generation geführt. In diesem Jahr verzeichnet der mittelständische Betrieb in Badeborn einen Umsatz von über 27 Millionen Euro.