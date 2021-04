Touristen sollen bald in Mini-Häusern übernachten

Ein Tiny House auf einem Campingplatz in Brandenburg. Die Mini-Häuser gibt es in unterschiedlichsten Formen und Farben.

Gernrode - Sie sind sehr klein, aber mit allem ausgestattet, was zum Wohnen gebraucht wird: die sogenannten Tiny Houses. Diese Mini-Häuser, die über Küchen- und Wohnbereich, Sanitäranlagen und Schlafmöglichkeiten verfügen, gibt es klassisch auf Rädern, inzwischen aber auch stationär. Investoren möchten jetzt in Gernrode solche Häuser als Feriendomizile aufstellen. Das Konzept dafür wurde in der jüngsten, nicht öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Gernrode vorgestellt.

Laut der Projektdarstellung sollen die Mini-Häuser in Gernrode relativ stationär sein, erklärte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) auf Anfrage der MZ. Gestartet werden solle mit wenigen Häusern, im Gesamtausbau könnten 10 bis 15 Häuser entstehen.

„Die Investoren sind von der Attraktivität des Standortes mit dem Harz und der Natur im Hintergrund und der Welterbestadt und der Stadt Gernrode im Vordergrund überzeugt“, erklärte der Oberbürgermeister weiter. Sie seien vom Erfolg ihres Vorhabens überzeugt und hätten für dessen Umsetzung auch schon ein Grundstück in Gernrode gefunden.

„Das Projekt passt in die touristischen Leitlinien der Welterbestadt und insbesondere der Stadt Gernrode hinein“, schätzt der Oberbürgermeister aus Sicht der Verwaltung ein. Er verwies auch darauf, dass im Rahmen der Überarbeitung des Flächennutzungsplanes der Stadt auch ein Sondergebiet Freizeit und Erholung in Gernrode ausgewiesen werden solle.

„Wichtig aber ist für uns als Verwaltung und für mich als Oberbürgermeister, wenn es um Projekte in den Ortsteilen geht, immer zuerst die Meinung des Ortschaftsrates“, erklärte Frank Ruch. Deshalb sei das Vorhaben zunächst im Rat vorgestellt worden - im Beisein von Vertretern der Verwaltung wie den für die Bereiche Bauen sowie Ortschaften zuständigen Fachbereichsleitern.

Der Ortschaftsrat Gernrode habe das Projekt befürwortet, erklärte Frank Ruch weiter. „Daher werden wir jetzt sehen, wie wir die Investoren bei Behördengängen, beispielsweise bei der Bauvoranfrage, unterstützen können.“

Im Ortschaftsrat Gernrode war der Tourismus schon mehrfach thematisiert worden. Dabei wurde angeregt, wegen des zunehmenden Reisens mit Wohnmobilen einen Stellplatz für diese Unterkünfte auf Rädern zu schaffen und auszuweisen.

So auch in einer Beratung im November vergangenen Jahres: Hier wurde darauf verwiesen, dass gerade der Parkplatz am Waldbad Osterteich den Sommer über intensiv durch Gäste genutzt wurde, die mit Wohnmobilen unterwegs waren. Und eine solche Belegung, so die Einschätzung im Ortschaftsrat, könnte künftig noch wachsen.

Zumal auch die Bäder Quedlinburg GmbH, die das Waldbad Osterteich betreibt, bestrebt ist, das Angebot hier möglichst attraktiver zu gestalten. Der Ortschaftsrat hatte Vorschläge für Flächen unterbreitet, für die ein Ausweisen von Wohnmobilstellplätze geprüft werden könnte.

Diese Flächen, sagte Oberbürgermeister Frank Ruch, sind aber nicht identisch mit dem Grundstück, auf dem die Investoren die Mini-Häuser als Feriendomizile bauen wollen. (mz/pek)