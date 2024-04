Buntes Programm zum 1. Mai in Zeitz

Der DGB lädt am 1. Mai in Zeitz wieder auf dem Platz der Deutschen Einheit zu Kundgebung und Fest ein.

Zeitz/MZ. - Auch in diesem Jahr rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und seine Mitgliedsgewerkschaften zum Tag der Arbeit 2024 wieder bundesweit zu Kundgebungen, Demonstrationen und bunten Aktionen auf.

Unter dem Motto „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“ erinnern die Gewerkschaften an ihre Kernforderungen und ihre Antworten auf die zunehmende Verunsicherung in der Gesellschaft. In Zeitz plant der DGB-Kreisverband Burgenlandkreis eine Kundgebung mit anschließendem Familienfest.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund lädt dazu alle Zeitzerinnen und Zeitzer ein, den 1. Mai, den Tag der Arbeit, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit zu feiern.

Neben der Ansprache des Bezirksleiters der IG BCE Leipzig, Jan Melzer, und den Grußworten des Oberbürgermeisters der Stadt Zeitz, Christian Thieme, gibt es ein buntes Programm für Jung und Alt.

Der Geschäftsführer der DGB-Region Halle-Dessau, Karsten Priedemann, forderte angesichts der sinkenden Tarifbindung und der anstehenden Herausforderungen eine Tarifwende: „Immer mehr Arbeitgeber stehlen sich aus ihrer sozialen Verantwortung. Deshalb brauchen wir jetzt die Tarifwende. Gemeinsam setzen wir uns für eine höhere Tarifbindung ein. Denn sie bringt viele Vorteile – mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen, sichere Zukunftsperspektiven, mehr Lebensqualität. Mit Tarifvertrag ist einfach mehr drin: Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit.“Die Aktivitäten der DGB-Region Halle-Dessau unter https://halle-dessau.dgb.de sowie auf den Profilen in den sozialen Netzwerken.