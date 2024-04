Feuerwehr im Harz Thales Stadtgerätewart Bernd Apel ist seit 50 Jahren aktiv bei der Feuerwehr

Bernd Apel ist seit 50 Jahren in der Feuerwehr tätig und seit 2015 der Stadtgerätewart. Es ist die einzige hauptamtliche Stelle bei der Thalenser Stadtwehrleitung. Was die Aufgaben sind und an welchen Großeinsatz der Wedderslebener zurückdenkt.