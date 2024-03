Im Oktober 2023: Ein Brand an der Margaretenstraße in Thale beschäfitgte die Einsatzkräfte bis in die Nacht.

Thale/MZ. - Im Durchschnitt jeden zweiten Tag sind die Kameraden der Ortsfeuerwehr Thale im vergangenen Jahr ausgerückt: 187 Einsätze kamen zusammen. „Uns wird die Arbeit nicht ausgehen“, sagt Ortswehrleiter Uwe Meyer bei der gut besuchten Jahresversammlung. Der Dienst am Nächsten sei immer oberstes Gebot.

Beispielhaft erinnert er an drei Ereignisse. Volle Keller und verstopfte Bäche forderten den Einsatz der Freiwilligen im Juni, als Sturmtief „Lambert“ in der Bodestadt Chaos anrichtete. Mehr als 30 Einsätze in wenigen Stunden habe es gegeben, zum Glück auch Unterstützung umliegender Wehren, berichtet Meyer. Im Oktober verunfallte ein Wanderer im Bodetal, er war ausgerutscht und 40 Meter einen Abhang hinuntergestürzt; der Mann starb. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz.

Genauso wenige Tage später beim Brand an der Margaretenstraße, wo Schuppen und Wohnhaus in Flammen standen. Zweieinhalb Stunden benötigten die Kameraden, um den Brand unter Kontrolle zu kriegen – weil es Probleme mit der Löschwasserversorgung gab. „Die Hydranten konnten nicht annähernd die benötigte Menge bereitstellen“, so Meyer. „Der Wasserversorger konnte bis jetzt, trotz Nachfragen aus dem Ordnungsamt, nicht sagen, warum der Druck so gering war.“

Probleme bei Ausstattung

Weitere Probleme, die der Ortswehr-Chef anspricht, betreffen die Ausstattung. So ist der Logistik-Gerätewagen zu klein und war vergangenes Jahr oft in der Werkstatt. Eine Reparatur dauerte – weil ein Ersatzteil auf sich warten ließ – so lange, dass die Stadt Thale ein Leihfahrzeug anmieten musste. Bei einem Tanklöschfahrzeug machen sich seine 26 Jahre bemerkbar, unter anderem tropft der Wassertank und Fächer lassen sich nicht schließen. Problematisch ist zudem die Situation im Feuerwehrgerätehaus. Meyer: „Größere Investitionen sind notwendig“, etwa die Sanierung des Sanitärbereichs im Obergeschoss oder bei den Rissen zwischen Alt- und Neubau. Ferner fehlt Platz für moderne, größere Einsatzfahrzeuge.

Den Platzmangel spricht auch Jugendbetreuer Florian Opel an. Kinder- und Jugendfeuerwehr haben zusammen 34 Mitglieder – mehr können nicht aufgenommen werden, weil die Kapazität fehlt. Die Nachfrage ist jedoch da. Opel berichtet weiter, dass Ausrüstungsgegenstände für den Nachwuchs fehlen. Beispielsweise Handschuhe – dadurch können sie nicht komplett mitmachen.

Trotz Kassenlage investiert

Der Nachwuchs, 54 aktive Kameraden, 25 in der Alters-und Ehrenabteilung – insgesamt 113 Mitglieder zählt die Ortsfeuerwehr Thale. Die genannten 187 Einsätze teilen sich auf in 54 Brandmeldungen und 133 technische Hilfeleistungen wie Unwetterschäden, Verkehrsunfälle und Türöffnungen.

„Ihr bringt euch in eurer Freizeit für andere in Gefahr“, dankte Thales Bürgermeister Maik Zedschack (CDU). Die Einsätze seien körperliche, zeitliche und auch seelische Belastungen.

Die Beförderten und Geehrten. (Foto: Sonnemann)

Er und Ortswehrleiter Uwe Meyer berichten, wo 2023 trotz klammer Kassen investiert wurde: Fahrzeugreparaturen, Schutzausrüstung, Absauganlagen in den Garagen, LED-Beleuchtung und Treppenlift fürs Gerätehaus. Beide wissen, dass Fördergeld unerlässlich ist, um zum Beispiel das Gerätehaus auszubauen, was zwölf Millionen Euro kosten dürfte.

Ehrungen und Beförderungen

Dienstjubiläen: Jeweils 10 Jahre in der Ortswehr Thale sind Rafik Röder, Steffen Bornemann, Sven Mey und Torben Brehme. Auf je 30 Jahren kommen Nicole Keune und René Krinke.

Anwärter zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann sind Juliane Schuster, Kevin Altner, Christian Siegosch und Linus Meyer.

Beförderungen: Feuerwehrmann bzw. -frau sind jetzt Janine Dyscher, Michael Stripling und Florian Nafe. Oberfeuerwehrmann ist Torben Brehme.Hauptfeuerwehrmann sind Jonas Mey und Florian Scheller.Erste Hauptfeuerwehrfrau ist Madlen Braune.Brandmeister ist Oliver Hohmann.Oberbrandmeister ist Stev Dyrla.Hauptbrandmeister sind Uwe Meyer, Steffen Bornemann und Sven Bauer.

Weitere Ehrungen gibt es für alle Betreuer der Kinder- und der Jugendfeuerwehr. Und für Bernd Apel als Stadtgerätewart, der seit 50 Jahren Feuerwehrmitglied ist.