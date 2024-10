Etwa 100 professionelle Musicaldarsteller aus dem ganzen Land sprechen für „Walpurga – Das Musical“ vor. Was von ihnen erwartet wird, wie viele Rollen überhaupt zu vergeben sind und wie das zweitägige Casting ablief.

Thale sucht Superstars: 100 Profis kommen zum Casting – was von ihnen erwartet wird

Thale/MZ. - Eine Frau schleicht herum um Enrico Scheffler, riecht an ihm. Ihre Bewegungen, ihr Gesichtsausdruck, ihre Art zu sprechen – alles ist düster. „Ich hatte Angst – so gut war sie“, sagt Scheffler. Er ist Autor und Komponist von „Walpurga – Das Musical“ und mimt in dieser Szene lediglich den Gegenspieler einer professionellen Darstellerin. Diese ist eine von rund 100 Frauen und Männern, die im Klubhaus für das Thalenser Musical vorsprechen.