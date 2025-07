In der St.-Andreaskirche Ermsleben-Sinsleben erklingt am 13. Juli Musik von Georg Philipp Telemann. Musiker aus Weimar zeigen, warum der Komponist zu den Größten seiner Zeit gehört.

Telemann vs. Bach: „Seine Musik war so beliebt, dass er damit reich werden konnte“

Mirjam und Wieland Meinhold spielen Werke von Telemann in der Andreaskirche Sinsleben.

Ermsleben/MZ/ku. - „Seine Musik war so beliebt, dass er damit reich werden konnte“, sagt der Musiker Wieland Meinhold über den Komponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767). Der war ein enger Freund von Johann Sebastian Bach - und zu seinen Lebzeiten berühmter als sein Musikerkollege. Telemann war erfolgreich, war elegant: „Das spürt man unmittelbar, erlebt man seine lebendigen Kantaten, Ouvertüren, edlen Sonaten, farbigen Arien, Opernintermezzi und lebendigen Fantasien, vor allem aber seine grazilen Menuette.“

Gemeinsam mit seiner Frau Mirjam lässt Meinhold diese Musik in einem Sommerkonzert am Sonntag, 13. Juli, in der Sankt-Andreas-Kirche Ermsleben-Sinsleben erklingen. Beide sind als Duo Vimaris unterwegs, ihr Konzert mit festlicher Barockmusik beginnt um 17 Uhr. Zu hören sind neben Blockflöten die Solo-Sopranstimme, begleitet von der Orgel.

Mirjam Weinhold ist Mitglied des Opernensembles am Deutschen Nationaltheater Weimar, Wieland Meinhold ist Universitätsorganist. Ihre Konzerte mit Barockmusik geben sie deutschlandweit und im europäischen Ausland.

Die Sankt-Andreas-Kirche ist eine von acht Kirchen in der Stadt Falkenstein. Als verlässlich geöffnete Kirche steht sie täglich von 10 bis 18 Uhr offen. Um ihren Erhalt kümmert sich ein Förderverein, der verschiedene Veranstaltungen in der Kirche organisiert. Vor fast 20 Jahren konnte er der Kirchengemeinde eine im Inneren vollkommen renovierte Kirche übergeben.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird am Ausgang gebeten.