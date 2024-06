Der neue Eigentümer der Immobilie am Ortsrand von Allrode überzeugt mit seinem Nutzungskonzept – auch der Betrieber der Tankstelle ist wieder mit im Boot. Was angeboten werden soll und ab wann Autofahrer wieder tanken können.

Tankstelle öffnet wieder: Warum der Betreiber zurück in die Stadt Thale kommt

Die M1-Tankstelle an der Ecke Lange Straße/Am Schmiedegassenweg in Allrode – hier noch mit der gelben Anzeigetafel – wird reaktiviert.

Allrode/MZ. - Der gelbe Mast mit der Preisanzeigetafel steht längst nicht mehr: Die M1-Tankstelle in Allrode war im Sommer 2023 geschlossen worden. Er und weitere Technik wie Zapfsäulen kommen nun zurück, denn die Tankstelle am Ortsausgang in Richtung Bärenrode wird reaktiviert. Darüber informieren der neue Eigentümer des Gebäudes, die Mukic Immobilien GmbH, und die Stadt Thale. M1 bzw. die Mundt GmbH ist auch wieder als Mieter des Tankstellenbereichs mit im Boot.