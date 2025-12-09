weather starkbewoelkt
  4. Klare Regeln im Vorharz: Straßenreinigung in der Selke-Aue: Wie oft sauber gemacht werden muss

Die Gemeinde Selke-Aue hat ihre Satzung zur Straßenreinigung überarbeitet, um für Rechtssicherheit zu sorgen. Um einen Punkt wurde aber gestritten.

09.12.2025, 18:45
Der Gemeinderat der Selke-Aue hat sich mit seiner Satzung über die Straßenreinigung befasst. Symbolfoto: Christin Klose/dpa-tmn

Selke-Aue/MZ/son. - Eigentlich Formsache, aber trotzdem hat es mehr als eine halbe Stunde Diskussionsbedarf gegeben: Am Ende nahm der Gemeinderat der Selke-Aue eine neue Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Vorharz-Gemeinde mit sechs zu zwei Stimmen an.