Die Gemeinde Selke-Aue hat ihre Satzung zur Straßenreinigung überarbeitet, um für Rechtssicherheit zu sorgen. Um einen Punkt wurde aber gestritten.

Straßenreinigung in der Selke-Aue: Wie oft sauber gemacht werden muss

Der Gemeinderat der Selke-Aue hat sich mit seiner Satzung über die Straßenreinigung befasst.

Selke-Aue/MZ/son. - Eigentlich Formsache, aber trotzdem hat es mehr als eine halbe Stunde Diskussionsbedarf gegeben: Am Ende nahm der Gemeinderat der Selke-Aue eine neue Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Vorharz-Gemeinde mit sechs zu zwei Stimmen an.