Klare Regeln im Vorharz Straßenreinigung in der Selke-Aue: Wie oft sauber gemacht werden muss
Die Gemeinde Selke-Aue hat ihre Satzung zur Straßenreinigung überarbeitet, um für Rechtssicherheit zu sorgen. Um einen Punkt wurde aber gestritten.
Selke-Aue/MZ/son. - Eigentlich Formsache, aber trotzdem hat es mehr als eine halbe Stunde Diskussionsbedarf gegeben: Am Ende nahm der Gemeinderat der Selke-Aue eine neue Satzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Vorharz-Gemeinde mit sechs zu zwei Stimmen an.