Was bringt das Jahr 2026 für Reinstedt? Straßenbau steht im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt im Mittelpunkt
Schlechte Straßen, keine Einkaufsmöglichkeit - an diesen Missständen im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt soll sich etwas ändern. Ortsbürgermeisterin Michaela Schneider spricht über Herausforderungen im Jahr 2026 und darüber, wie wichtig der Zusammenhalt im Ort ist.
04.01.2026, 12:00
Reinstedt/MZ. - Ein neuer Ortschaftsrat, der Beginn der lang ersehnten Sanierung der Kreisstraße - Themen, die den Falkensteiner Ortsteil Reinstedt im Jahr 2025 bewegt haben. Welche Themen besonders herausfordernd waren und was die größten Aufgaben 2026 sind, darüber spricht Ortsbürgermeisterin Michaela Schneider im Interview.