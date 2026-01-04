Schlechte Straßen, keine Einkaufsmöglichkeit - an diesen Missständen im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt soll sich etwas ändern. Ortsbürgermeisterin Michaela Schneider spricht über Herausforderungen im Jahr 2026 und darüber, wie wichtig der Zusammenhalt im Ort ist.

Offizieller Spatenstich am 12. August 2025: Der Ausbau der Kreisstraße in Reinstedt kann beginnen.

Reinstedt/MZ. - Ein neuer Ortschaftsrat, der Beginn der lang ersehnten Sanierung der Kreisstraße - Themen, die den Falkensteiner Ortsteil Reinstedt im Jahr 2025 bewegt haben. Welche Themen besonders herausfordernd waren und was die größten Aufgaben 2026 sind, darüber spricht Ortsbürgermeisterin Michaela Schneider im Interview.