  4. Straßen, Müll, Grünflächen: Das leistet der Bauhof Harzgerode täglich

13 Ortsteile, 70 Hektar – und straff zu tun: Tag für Tag bringen die Bauhofmitarbeiter die Stadt Harzgerode auf Vordermann. Wofür sie zuständig sind, und warum sie trotzdem kritisiert werden.

Von Susanne Thon Aktualisiert: 02.09.2025, 17:47
Bauhofmitarbeiter Sascha Jänsch reinigt die Straßenabläufe – hier in der Georg-Freitag-Straße.
Bauhofmitarbeiter Sascha Jänsch reinigt die Straßenabläufe – hier in der Georg-Freitag-Straße. Foto: Susanne Thon

Harzgerode/MZ. - Es war ein heikles Thema, damals im Zuge der Stadtgründung: die Zentralisierung des Bauhofs in Harzgerode. Vor 15 Jahren wurde sie angeschoben. Angeschoben, weil nicht über Nacht aus acht eins wird.