13 Ortsteile, 70 Hektar – und straff zu tun: Tag für Tag bringen die Bauhofmitarbeiter die Stadt Harzgerode auf Vordermann. Wofür sie zuständig sind, und warum sie trotzdem kritisiert werden.

Bauhofmitarbeiter Sascha Jänsch reinigt die Straßenabläufe – hier in der Georg-Freitag-Straße.

Harzgerode/MZ. - Es war ein heikles Thema, damals im Zuge der Stadtgründung: die Zentralisierung des Bauhofs in Harzgerode. Vor 15 Jahren wurde sie angeschoben. Angeschoben, weil nicht über Nacht aus acht eins wird.