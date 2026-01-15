Die Waldbühne Altenbrak startet 2026 mit einem besonderen Sommerprogramm: „Der kleine Prinz“ trifft auf Sternschnuppen und Fast-Sonnenfinsternis. Dazu kommen Familienklassiker wie „Das Dschungelbuch“ und die geplante Neuproduktion „Robin Hood“. Besucher dürfen sich auf ein einzigartiges Natur- und Theatererlebnis im Harz freuen.

Altenbrak/MZ. - Nicht nur das Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz Thale verspricht spannende Sommerfestspiele 2026, auch auf der Waldbühne in Altenbrak gibt es was zu sehen: Bis zu drei Produktionen – eine ist verbunden mit Sternschnuppen-Beobachtung – zeigt das Theater der Tiefe aus Quedlinburg, das Ensemble steht bis zu 17 Mal auf der Bühne.