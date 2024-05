Die Harzer Wandernadel will die Stempelkästen etwas niedriger anbringen.

Landkreis Harz/MZ. - Seit dieser Woche befindet sich ein dunkelgrüner Stempelkasten der Harzer Wandernadel (HWN) vor dem Hofladen in Hedersleben, der Markt in dem Vorharz-Ort ist einer von fünf HWN-Partnern. Auffällig: Der stabile Holzkasten hängt etwa hüfthoch. Er ist an einer Sitzraufe befestigt, nur ein oder zwei Zentimeter über dem Tisch.

Das ist volle Absicht, erklärt der technische Leiter der HWN, Steven Engel: Neue Stempelkästen werden ab jetzt ein bisschen niedriger angebracht als bisher. Auf diese Weise können zum Beispiel Kinder selber die Stempel in ihre Sammelhefte drücken. Ihre Eltern mussten sie bislang immer hochheben.

Dabei kann es passieren, dass ein Kasten Schaden nimmt. Hinzu kommt viel Vandalismus. Steven Engel zufolge müssen jeden Tag zehn Kästen repariert werden.

Mittlerweile gibt es rund 500 Stempelkästen: Zu den normalen Kästen, die an 222 sehenswerten Plätzen im gesamten Harz stehen, kommen ganz verschiedene Sonderstempel der Harzer Wandernadel. Beispielsweise mit einem schwarz-rot-goldenen Anstrich versehen für den „Harzer Grenzweg“. Stempel sammeln ist zudem auch per Harz-App möglich.