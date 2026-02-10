Quedlinburgs Stadtkasse ist tief im Minus, und die Prognosen für die kommenden Jahre fallen kaum besser aus. Wie gegengesteuert werden soll, das soll mit der Fortschreibung des Konsolidierungsprogramms vorgestellt werden – mit konkreten Maßnahmen und Einsparzielen.

Stellenabbau und mehr Einnahmen: Wie Quedlinburg finanziell stabilisiert werden soll

Wie die Finanzsituation in Quedlinburg stabilisiert werden könnte, dazu will die Stadtverwaltung, die ihren Sitz im Rathaus hat, Vorschläge vorlegen.

Quedlinburg/MZ. - 8,2 Millionen Euro fehlen 2026 letzten Angaben zufolge in der Stadtkasse in Quedlinburg. Zwar wird das Loch mit der zweiten Lesung des Haushaltsentwurfs kleiner werden. Doch für die Folgejahre sieht die Prognose nicht besser aus, und die Rücklage, mit der die aktuelle Lücke geschlossen werden soll, schmilzt. Mit verschiedenen Maßnahmen aber will die Verwaltung die Situation in den Griff bekommen. Eine davon ist ein Abbau von Stellen.