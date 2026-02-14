Jahrelang war unklar, wann die marode L 242 zwischen Rieder und Ballenstedt erneuert wird. Jetzt steht fest: Die Sanierung soll 2026 starten. Möglich ist das durch das Sondervermögen des Bundes, 2,3 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Gleichzeitig muss Ballenstedt auf die Sanierung der Wallstraße weiter warten.

Startschuss für Sanierung der L 242 zwischen Ballenstedt und Rieder noch 2026

Die Landesstraße 242 zwischen Rieder und Ballenstedt ist stellenweise in sehr schlechtem Zustand. Noch 2026 sollen die Sanierungsarbeiten beginnen.

Ballenstedt/MZ. - Wann die L 242 zwischen Rieder und Ballenstedt das letzte Mal saniert wurde, kann selbst die zuständige Landesstraßenbaubehörde nicht sagen. Und lange war ebenso unklar, wann sich am desolaten Zustand der vielbefahrenen Verbindung in den Unterharz etwas ändern würde. Nun steht fest: In diesem Jahr soll mit der Sanierung begonnen werden.