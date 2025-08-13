Kopfsteinpflaster, Flicken aus Asphalt, kaum Gehwege - die Kreisstraße im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt gehört zu den schlechtesten im Landkreis Harz. Das soll sich jetzt ändern.

Mit einem symbolischen Spatenstich geben Landrat Thomas Balcerowski (3.v.r.), Stadtbürgermeister Rico Röse (2.v.l.), Ortsbürgermeisterin Michaela Schneider (3.v.l.) und Vertreter der am Bau beteiligten Firmen den Startschuss zur Sanierung der Kreisstraße in Reinstedt.

Reinstedt/MZ. - Mancher hätte schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass es in diesem Jahr noch losgeht, sagt Reinstedts Ortsbürgermeisterin Michaela Schneider. Doch am Dienstag ist mit dem symbolischen ersten Spatenstich der offizielle Startschuss gefallen: Die Kreisstraße im Falkensteiner Ortsteil wird in den kommenden anderthalb Jahren auf rund 910 Metern von Grund auf saniert. Im November 2026 sollen die Arbeiten beendet sein.