Landkreis Harz saniert wichtige Ortsdurchfahrt Startschuss für großes Straßenbauprojekt in Falkenstein/Harz
Kopfsteinpflaster, Flicken aus Asphalt, kaum Gehwege - die Kreisstraße im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt gehört zu den schlechtesten im Landkreis Harz. Das soll sich jetzt ändern.
13.08.2025, 08:00
Reinstedt/MZ. - Mancher hätte schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass es in diesem Jahr noch losgeht, sagt Reinstedts Ortsbürgermeisterin Michaela Schneider. Doch am Dienstag ist mit dem symbolischen ersten Spatenstich der offizielle Startschuss gefallen: Die Kreisstraße im Falkensteiner Ortsteil wird in den kommenden anderthalb Jahren auf rund 910 Metern von Grund auf saniert. Im November 2026 sollen die Arbeiten beendet sein.